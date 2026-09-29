Sachbeschädigung an Hotel / Zeugen gesucht

Anhand von Videoaufnahmen und Zeugenangaben konnte nachvollzogen werden, dass am Montagmorgen gegen 08:25 Uhr drei bislang unbekannte männliche Personen mehrere Fensterscheiben eines Hotels in der Straße "Am Mühlenberg" beschädigten.

Die Personen waren teilweise vermummt und führten einen Baseballschläger mit sich.

Nach der Tat flüchteten sie über die Fußgängerbrücke über die Wied, wurden anschließend in der Straße "Kirchmorgen" ohne Vermummung gesehen und begaben sich in Richtung Parkplatz "In der Au". Alle drei Personen waren dunkel gekleidet.

Weitere Zeugen werden gebeten, sich unter 02634/9520 oder per E-Mail an pistrassenhaus@polizei.rlp.de bei der Polizeiinspektion Straßenhaus zu melden.



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Telefon: 02634/952-0

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