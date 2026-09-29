Sachbeschädigung an Hotel / Zeugen gesucht

Die Personen waren teilweise vermummt und führten einen Baseballschläger mit sich.
Nach der Tat flüchteten sie über die Fußgängerbrücke über die Wied, wurden anschließend in der Straße "Kirchmorgen" ohne Vermummung gesehen und begaben sich in Richtung Parkplatz "In der Au". Alle drei Personen waren dunkel gekleidet.
Weitere Zeugen werden gebeten, sich unter 02634/9520 oder per E-Mail an pistrassenhaus@polizei.rlp.de bei der Polizeiinspektion Straßenhaus zu melden.
Rückfragen bitte an:
Polizeiinspektion Straßenhaus
PHK Marquardt
Telefon: 02634/952-0
www.polizei.rlp.de/pd.neuwied
Original-Content von: Polizeidirektion Neuwied/Rhein, übermittelt durch news aktuell
Die Personen waren teilweise vermummt und führten einen Baseballschläger mit sich.