Bislang unbekannte Täter beschädigte hier den Glaseinsatz der Türe mittels stumpfer Gewalteinwirkung.
Zeugen werden gebeten mögliche Hinweise, insbesondere zu verdächtigen Personen, der Polizeiinspektion Straßenhaus unter Tel. 02634/9520 oder per E-Mail: pistrassenhaus@polizei.rlp.de. zu melden.
Rückfragen bitte an:
Polizeiinspektion Straßenhaus
Telefon: 02634-952-0
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Sachbeschädigung an Haustür
Bislang unbekannte Täter beschädigte hier den Glaseinsatz der Türe mittels stumpfer Gewalteinwirkung.