Sachbeschädigung an Hausleuchte - Zeugen gesucht

In der Neuwieder Straße in Waldbreitbach kam es zu einer Sachbeschädigung an einer an einer Hauswand angebrachten Leuchte.





Als Tatzeit konnte der Zeitraum zwischen dem 16.08.2026, 20:00 Uhr, und dem 17.08.2026, 09:00 Uhr, eingegrenzt werden.



Zeugen, die Hinweise zur Tat oder möglichen Tatverdächtigen geben können, werden gebeten, sich bei der Polizeiinspektion Straßenhaus unter der Telefonnummer 02634/9520 oder per E-Mail an pistrassenhaus@polizei.rlp.de zu melden.



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