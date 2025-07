Sachbeschädigung an geparktem Omnibus

Im Zeitraum zwischen dem Nachmittag des 05.07.2025 und dem frühen Morgen des 07.07.2025 kam es zu einer Beschädigung an einem auf dem Konrad-Adenauer-Platz in Altenkirchen abgestellten Omnibus.

Eine unbekannte Täterschaft verschaffte sich unbemerkt Zutritt zu dem geparkten Bus und beschädigte zwei Fensterscheiben im rückwärtigen Bereich des Fahrzeuges mit einem zuvor vermutlich entnommenen Nothammer. Weiterhin wurden Zigaretten und Kaugummi aus der Fahrerablage entwendet. Sachdienliche Hinweise in dieser Angelegenheit sind an die Polizeiinspektion Altenkirchen zu richten.



