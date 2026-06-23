Sachbeschädigung an Gartenzaun

Im Zeitraum von Samstag, 20.06.2026, 01.00 Uhr, bis Sonntag, 21.06.2026, 02.00 Uhr, kam es in Orfen zu einer Sachbeschädigung.

Nach bisherigen Erkenntnissen beschädigten unbekannte Täter in der Straße "Höllburg" einen hölzernen Gartenzaun. Die Polizei Altenkirchen bittet um Hinweise.



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