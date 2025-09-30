Sachbeschädigung an Firmengebäude

Gebhardshain (ots) -
Eine bislang unbekannte Täterschaft warf im Zeitraum zwischen dem 27.09., 16 Uhr, und dem 29.09.2025, 8 Uhr, einen großen Pflasterstein durch die Verglasung der Eingangstür eines Firmengebäudes in der Industriestraße, wodurch diese entsprechend beschädigt wurde.
Die Polizeiinspektion Betzdorf nimmt Hinweise unter der Rufnummer 02741 926-0 oder per E-Mail an pibetzdorf@polizei.rlp.de entgegen.
