Gebhardshain
Sachbeschädigung an Firmengebäude
Symbolbild
dpa

Eine bislang unbekannte Täterschaft warf im Zeitraum zwischen dem 27.09.16 Uhr, und dem 29.09.2025, 8 Uhr, einen großen Pflasterstein durch die Verglasung der Eingangstür eines Firmengebäudes in der Industriestraße, wodurch diese entsprechend beschädigt wurde.

Lesezeit 1 Minute

Gebhardshain (ots) -

Eine bislang unbekannte Täterschaft warf im Zeitraum zwischen dem 27.09., 16 Uhr, und dem 29.09.2025, 8 Uhr, einen großen Pflasterstein durch die Verglasung der Eingangstür eines Firmengebäudes in der Industriestraße, wodurch diese entsprechend beschädigt wurde.

Die Polizeiinspektion Betzdorf nimmt Hinweise unter der Rufnummer 02741 926-0 oder per E-Mail an pibetzdorf@polizei.rlp.de entgegen.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Betzdorf
PHK Hansonis

Telefon: 02741 926-146
E-Mail: pibetzdorf@polizei.rlp.de

Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der
Quelle zur Veröffentlichung frei.


Original-Content von: Polizeidirektion Neuwied/Rhein, übermittelt durch news aktuell

Ressort und Schlagwörter

Top-News aus der Region