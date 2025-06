Sachbeschädigung an Fahrzeugen

Niederfischbach (ots) -



Im Zeitraum vom Mo., 02.06.25, 13.30 Uhr, bis Di., 03.06.25, 14.00 Uhr, wurde auf dem Betriebsgelände eines in Niederfischbach ansässigen Busunternehmens die Frontscheibe eines dort abgestellten Kleinbusses durch einen Stein von bislang unbekannten Tätern eingeworfen.

Tags zuvor wurde an einem abgestellten Omnibus die Heckscheibe ebenfalls eingeworfen.

Hinweise an die Polizei Betzdorf, 02741-9260.



Rückfragen bitte an:



Polizeiinspektion Betzdorf



Telefon: 02741/926 145

PHK Gerhardus





