Sachbeschädigung an Fahrzeug

Im Zeitraum von 15.19.10.2026 wurde ein in der Waldstraße in Kleinmaischeid geparkter blauer Mini Cooper durch unbekannte Täter beschädigt.

Kleinmaischeid (ots) -



Im Zeitraum von 15.-19.10.2026 wurde ein in der Waldstraße in Kleinmaischeid geparkter blauer Mini Cooper durch unbekannte Täter beschädigt.

Zeugen, die Hinweise geben können, werden gebeten sich mit der Polizei in Straßenhaus in Verbindung zu setzen: 02634/952-0 oder pistrassenhaus@polizei.rlp.de



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