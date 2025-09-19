Nach bisherigen Erkenntnissen schlugen unbekannte Täter an einem, vor der Kirche abgestellten, Pkw VW Amarok eine Seitenscheibe ein. Die Polizei Altenkirchen bittet um Hinweise.
Sachbeschädigung an Fahrzeug
