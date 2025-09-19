Sachbeschädigung an Fahrzeug

Am Donnerstag, 18.09.2025, kam es zwischen 08.45 Uhr und 10.30 Uhr, in Weyerbusch, Kölner Straße, zu einer Sachbeschädigung.

Nach bisherigen Erkenntnissen schlugen unbekannte Täter an einem, vor der Kirche abgestellten, Pkw VW Amarok eine Seitenscheibe ein. Die Polizei Altenkirchen bittet um Hinweise.



Rückfragen bitte an:



Polizeiinspektion Altenkirchen

Frank Feldhäuser, PHK

Telefon: 02681 946-0

pialtenkirchen@polizei.rlp.de





