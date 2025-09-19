Weyerbusch
Sachbeschädigung an Fahrzeug
Am Donnerstag, 18.09.2025, kam es zwischen 08.45 Uhr und 10.30 Uhr, in Weyerbusch, Kölner Straße, zu einer Sachbeschädigung.

Nach bisherigen Erkenntnissen schlugen unbekannte Täter an einem, vor der Kirche abgestellten, Pkw VW Amarok eine Seitenscheibe ein. Die Polizei Altenkirchen bittet um Hinweise.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Altenkirchen
Frank Feldhäuser, PHK
Telefon: 02681 946-0
pialtenkirchen@polizei.rlp.de


Original-Content von: Polizeidirektion Neuwied/Rhein, übermittelt durch news aktuell

