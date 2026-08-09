Waldbreitbach
Sachbeschädigung an Fahrzeug in Waldbreitbach
Symbolbild
dpa

Am 09.08.2026 kam es zwischen 15:00 und 16:00 Uhr zu einer Sachbeschädigung an einem Pkw auf dem Marktplatz an der Straße "In der Au" in 56588 Waldbreitbach.

Ein schwarzer Volvo wurde mit einem unbekannten Gegenstand am Fahrzeugheck zerkratzt.

Zeugen, die das Geschehen beobachtet haben oder andere sachdienliche Angaben machen können, werden gebeten mögliche Hinweise der Polizeiinspektion Straßenhaus unter Tel. 02634/9520 oder per E-Mail: pistrassenhaus@polizei.rlp.de zu melden.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Straßenhaus
Ellinger Straße 1
56587 Straßenhaus

Tel. 02634/9520
E-Mail: pistrassenhaus@polizei.rlp.de


Original-Content von: Polizeidirektion Neuwied/Rhein, übermittelt durch news aktuell

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