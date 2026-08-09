Ein schwarzer Volvo wurde mit einem unbekannten Gegenstand am Fahrzeugheck zerkratzt.
Zeugen, die das Geschehen beobachtet haben oder andere sachdienliche Angaben machen können, werden gebeten mögliche Hinweise der Polizeiinspektion Straßenhaus unter Tel. 02634/9520 oder per E-Mail: pistrassenhaus@polizei.rlp.de zu melden.
Rückfragen bitte an:
Polizeiinspektion Straßenhaus
Ellinger Straße 1
56587 Straßenhaus
Tel. 02634/9520
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Sachbeschädigung an Fahrzeug in Waldbreitbach
Ein schwarzer Volvo wurde mit einem unbekannten Gegenstand am Fahrzeugheck zerkratzt.