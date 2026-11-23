Das Fahrzeug wurde auf einer Seite mit einem spitzen Gegenstand zerkratzt.
Zeugen werden gebeten mögliche Hinweise der Polizeiinspektion Straßenhaus unter Tel. 02634/9520 oder per E-Mail: pistrassenhaus@polizei.rlp.de zu melden.
Rückfragen bitte an:
Polizeiinspektion Straßenhaus
POK Löwen
Ellinger Straße 1
56587 Straßenhaus
Telefon: 02634-9520
pistrassenhaus@polizei.rlp.de
Original-Content von: Polizeidirektion Neuwied/Rhein, übermittelt durch news aktuell
Sachbeschädigung an einem Firmenfahrzeug in Puderbach
Das Fahrzeug wurde auf einer Seite mit einem spitzen Gegenstand zerkratzt.