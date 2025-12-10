Sachbeschädigung an DRK-Fahrzeug

Im Zeitraum zwischen Montag, 8.12.20 Uhr, und Dienstag, 9.12.6:30 Uhr, beschädigte eine bislang unbekannte Täterschaft mit einem unbekannten Gegenstand die Heckscheibe an einem Transporter des Deutschen Roten Kreuzes, welcher im Tatzeitraum in der Schwedengrabenstraße geparkt war.

Steinebach/Sieg (ots) -



Im Zeitraum zwischen Montag, 8.12., 20 Uhr, und Dienstag, 9.12., 6:30 Uhr, beschädigte eine bislang unbekannte Täterschaft mit einem unbekannten Gegenstand die Heckscheibe an einem Transporter des Deutschen Roten Kreuzes, welcher im Tatzeitraum in der Schwedengrabenstraße geparkt war.



Die Polizeiinspektion Betzdorf nimmt Hinweise zur der Sachbeschädigung unter der Rufnummer 02741 926-0 oder per E-Mail an pibetzdorf@polizei.rlp.de entgegen.



Rückfragen bitte an:



Polizeiinspektion Betzdorf

PHK Jan Hansonis



Telefon: 02741 926-146

E-Mail: pibetzdorf@polizei.rlp.de



Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der

Quelle zur Veröffentlichung frei.





Original-Content von: Polizeidirektion Neuwied/Rhein, übermittelt durch news aktuell