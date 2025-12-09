Die Tat muss demnach an einem der genannten Tage innerhalb dieses Zeitfensters erfolgt sein.
Unbekannte Täter richteten hierbei einen nicht unerheblichen Sachschaden an. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen.
Zeugen, die im genannten Zeitraum verdächtige Personen oder ungewöhnliche Aktivitäten im Bereich der Tiefgarage beobachtet haben, werden gebeten, sich bei der Polizei Linz am Rhein unter 02644-9430 zu melden.
Rückfragen bitte an:
Polizeiinspektion Linz/Rhein
Telefon: 02644-943-0
Original-Content von: Polizeidirektion Neuwied/Rhein, übermittelt durch news aktuell
Sachbeschädigung an Damentoilette - Polizei sucht Zeugen
Lesezeit 1 Minute
Die Tat muss demnach an einem der genannten Tage innerhalb dieses Zeitfensters erfolgt sein.