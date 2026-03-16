Sachbeschädigung an Bushaltestelle

In der Zeit von Donnerstag, 12.03.2026, 18.00 Uhr, bis Freitag, 13.03.2026, 08.00 Uhr, kam es in Mammelzen, Siegener Straße, zu einer Sachbeschädigung.

Hierbei zerstörten bislang unbekannte Täter an der Bushaltestelle "An der Ziegelhütte" eine Scheibe. Die Polizei Altenkirchen bittet um Hinweise.



Rückfragen bitte an:



Polizeiinspektion Altenkirchen

Frank Feldhäuser, PHK

Telefon: 02681 946-0

pialtenkirchen@polizei.rlp.de





Original-Content von: Polizeidirektion Neuwied/Rhein, übermittelt durch news aktuell