Sachbeschädigung an Bushaltestelle

Vettelschoß, Willscheider Weg Am 16.02.2026, gegen 05:36 Uhr, wurde durch bislang unbekannte Täter die Glasscheibe einer Bushaltestelle mutwillig zerstört.

Vermutlich wurde der Schaden durch den Wurf einer Glasflasche herbeigeführt.



Sachdienliche Hinweise werden an die Polizei in Linz, per Email pilinz@polizei.rlp.de oder unter der Telefonnummer 02644-943-0, erbeten.



Rückfragen bitte an:



Polizeidirektion Neuwied/Rhein, Polizeiinspektion Linz / Rhein



Telefon: 02644-943-0





Original-Content von: Polizeidirektion Neuwied/Rhein, übermittelt durch news aktuell