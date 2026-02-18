Sachbeschädigung an Bushaltestelle

Vermutlich wurde der Schaden durch den Wurf einer Glasflasche herbeigeführt.
Sachdienliche Hinweise werden an die Polizei in Linz, per Email pilinz@polizei.rlp.de oder unter der Telefonnummer 02644-943-0, erbeten.
