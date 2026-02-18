Vettelschoß
Sachbeschädigung an Bushaltestelle
Vettelschoß, Willscheider Weg Am 16.02.2026, gegen 05:36 Uhr, wurde durch bislang unbekannte Täter die Glasscheibe einer Bushaltestelle mutwillig zerstört.

Vermutlich wurde der Schaden durch den Wurf einer Glasflasche herbeigeführt.

Sachdienliche Hinweise werden an die Polizei in Linz, per Email pilinz@polizei.rlp.de oder unter der Telefonnummer 02644-943-0, erbeten.

Polizeidirektion Neuwied/Rhein, Polizeiinspektion Linz / Rhein

Telefon: 02644-943-0


Original-Content von: Polizeidirektion Neuwied/Rhein, übermittelt durch news aktuell

