57537 Mittelhof
Sachbeschädigung an Bushäuschen "Alte Schule"
Symbolbild
Symbolbild
Oliver Berg/dpa

Durch unbekannte Täter wurden in der Zeit von 13.10.14.10.25 an dem Bushäuschen "Alte Schule" in 57537 Mittelhof - Blickhausen zwei der Glasscheiben eingeschlagen.

57537 Mittelhof (ots) -

Durch unbekannte Täter wurden in der Zeit von 13.10.- 14.10.25 an dem Bushäuschen "Alte Schule" in 57537 Mittelhof - Blickhausen zwei der Glasscheiben eingeschlagen.
Hinweise auf die unbekannten Tätern nimmt die Polizeiwache Wissen unter der Rufnummer 02742/9350 entgegen.

Rückfragen bitte an:

Polizeidirektion Neuwied/Rhein

Telefon: 02631-878-0


Original-Content von: Polizeidirektion Neuwied/Rhein, übermittelt durch news aktuell

Ressort und Schlagwörter

Top-News aus der Region