Sachbeschädigung an Bushäuschen "Alte Schule"

Durch unbekannte Täter wurden in der Zeit von 13.10.- 14.10.25 an dem Bushäuschen "Alte Schule" in 57537 Mittelhof - Blickhausen zwei der Glasscheiben eingeschlagen.

Hinweise auf die unbekannten Tätern nimmt die Polizeiwache Wissen unter der Rufnummer 02742/9350 entgegen.



