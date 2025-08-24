Sachbeschädigung an Bierbrunnen

Im Zeitraum vom 22.08.2025, 18:00 Uhr bis 23.08.2025, 09:00 Uhr beschädigten bislang unbekannte Täter einen gemieteten Bierbrunnen auf dem Parkplatz des Sportplatzes im Breitscheider Ortsteil Nassen.

Der Anhänger ist um 180° gedreht worden und es ist ein Rücklicht beschädigt worden.



Zeugen werden gebeten mögliche Hinweise, insbesondere zu verdächtigen Personen, der Polizeiinspektion Straßenhaus unter Tel. 02634/9520 oder per E-Mail: pistrassenhaus@polizei.rlp.de



