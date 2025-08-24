Der Anhänger ist um 180° gedreht worden und es ist ein Rücklicht beschädigt worden.
Zeugen werden gebeten mögliche Hinweise, insbesondere zu verdächtigen Personen, der Polizeiinspektion Straßenhaus unter Tel. 02634/9520 oder per E-Mail: pistrassenhaus@polizei.rlp.de
Rückfragen bitte an:
Polizeiinspektion Straßenhaus
Telefon: 02634/952-0
www.polizei.rlp.de/pd.neuwied
Original-Content von: Polizeidirektion Neuwied/Rhein, übermittelt durch news aktuell
Sachbeschädigung an Bierbrunnen
Der Anhänger ist um 180° gedreht worden und es ist ein Rücklicht beschädigt worden.