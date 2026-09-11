Hierbei wurde das dortige Wartehaus mit Farbe besprüht. Der Täter konnte kurz nach der Tat durch Beamte der Polizeiinspektion Altenkirchen angetroffen werden. Es handelt sich um einen 16-jährigen Jugendlichen.
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Sachbeschädigung an Bahngebäude
Hierbei wurde das dortige Wartehaus mit Farbe besprüht. Der Täter konnte kurz nach der Tat durch Beamte der Polizeiinspektion Altenkirchen angetroffen werden. Es handelt sich um einen 16-jährigen Jugendlichen.