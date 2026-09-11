Sachbeschädigung an Bahngebäude

Am Donnerstag, 10.09.2026, gegen 22.25 Uhr, kam es am Bahnhaltepunkt Hohegrete in Pracht zu einer Sachbeschädigung.

Hierbei wurde das dortige Wartehaus mit Farbe besprüht. Der Täter konnte kurz nach der Tat durch Beamte der Polizeiinspektion Altenkirchen angetroffen werden. Es handelt sich um einen 16-jährigen Jugendlichen.



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