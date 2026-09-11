Pracht
Sachbeschädigung an Bahngebäude

Symbolbild

dpa

Am Donnerstag, 10.09.2026, gegen 22.25 Uhr, kam es am Bahnhaltepunkt Hohegrete in Pracht zu einer Sachbeschädigung.

Hierbei wurde das dortige Wartehaus mit Farbe besprüht. Der Täter konnte kurz nach der Tat durch Beamte der Polizeiinspektion Altenkirchen angetroffen werden. Es handelt sich um einen 16-jährigen Jugendlichen.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Altenkirchen
Frank Feldhäuser, PHK
Telefon: 02681 946-0
pialtenkirchen@polizei.rlp.de


Original-Content von: Polizeidirektion Neuwied/Rhein, übermittelt durch news aktuell

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