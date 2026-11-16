Sachbeschädigung am Tedox-Markt - Polizei bittet um Hinweise





Die Polizeiinspektion Betzdorf hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet Zeuginnen oder Zeugen, die im genannten Zeitraum verdächtige Beobachtungen gemacht haben oder Hinweise zur Tat oder der möglichen Täterschaft geben können, sich zu melden.



Hinweise nimmt die Polizeiinspektion Betzdorf unter der Telefonnummer 02741 926-0 oder per E-Mail an pibetzdorf@polizei.rlp.de entgegen.



Rückfragen bitte an:



Polizeiinspektion Betzdorf

PHK Jan Hansonis



Telefon: 02741 926-146

E-Mail: pibetzdorf@polizei.rlp.de



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