Herdorf
Sachbeschädigung am Tedox-Markt - Polizei bittet um Hinweise
Symbolbild
Karl-Josef Hildenbrand/dpa

EEine bislang unbekannte Täterschaft beschädigte im Zeitraum von Samstag, 14.11.2026, 19:00 Uhr, bis Montag, 16.11.2026, 09:00 Uhr, ein Glaselement im Eingangsbereich des Tedox-Markts in der Schneiderstraße.



Die Polizeiinspektion Betzdorf hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet Zeuginnen oder Zeugen, die im genannten Zeitraum verdächtige Beobachtungen gemacht haben oder Hinweise zur Tat oder der möglichen Täterschaft geben können, sich zu melden.

Hinweise nimmt die Polizeiinspektion Betzdorf unter der Telefonnummer 02741 926-0 oder per E-Mail an pibetzdorf@polizei.rlp.de entgegen.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Betzdorf
PHK Jan Hansonis

Telefon: 02741 926-146
E-Mail: pibetzdorf@polizei.rlp.de

Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der
Quelle zur Veröffentlichung frei.


Original-Content von: Polizeidirektion Neuwied/Rhein, übermittelt durch news aktuell

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