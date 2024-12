Sachbeschädigung am Sportplatz durch Silvesterrakete

Zur Tatzeit den 28.12.2024 gegen 16:30Uhr, beschädigten bislang zwei unbekannte jugendliche Täter den Kunstrasen Fußballplatz der "Grundschule am Blauen See" in Vettelschoß.

Am Kunstrasen entstand ein Brandfleck durch eine quergeschlagene Silvesterrakete, welche durch die Jugendlichen gezündet wurde. Ein Zeuge beschreibt die Täter wie folgt: etwa 15-17 Jahre alt, dunkle Haare, schwarze Kapuzenjacke und schwarz/graue Jacke. Zeugen, die den Vorfall beobachtet haben oder sachdienliche Hinweise geben können, werden um Kontaktaufnahme mit der Polizei Linz am Rhein gebeten.



