Der Tatzeitraum beläuft sich etwa auf die letzten zwei Wochen.
Das beschädigte Zaunelement liegt an einem Wanderweg, der zum Bismarckturm führt.
Täterhinweise bitte an die Polizei Altenkirchen unter der Telefonnummer 02681/946-0.
Sachbeschädigung am Schützenhaus Altenkirchen
