Sachbeschädigung am Raiffeisenturm

In der Zeit von Mittwoch, 23.09.2026, 18.00 Uhr, bis Donnerstag, 24.09.2026, 19.15 Uhr, kam es in Heupelzen, Höhenweg, zu einer Sachbeschädigung.

Nach bisherigen Erkenntnissen beschädigten unbekannte Täter auf der Aussichtsplattform des Raiffeisenturmes einen Stromkasten. Die Polizei Altenkirchen bittet um Hinweise.



Rückfragen bitte an:



Polizeiinspektion Altenkirchen

Frank Feldhäuser, PHK

Telefon: 02681 946-0

pialtenkirchen@polizei.rlp.de





Original-Content von: Polizeidirektion Neuwied/Rhein, übermittelt durch news aktuell