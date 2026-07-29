Die Polizeiinspektion Straßenhaus bittet Zeugen, die im genannten Zeitraum verdächtige Personen im Bereich des Parkhotels beobachtet haben oder sonst sachdienliche Hinweise geben können, sich unter der Telefonnummer 02634/952-0 oder per E-Mail an pistrassenhaus@polizei.rlp.de zu melden.
Rückfragen bitte an:
Polizeiinspektion Straßenhaus
Telefon: 02634/952-0
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Sachbeschädigung am Parkhotel in Waldbreitbach - Zeugen gesucht