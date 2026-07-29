Waldbreitbach
Sachbeschädigung am Parkhotel in Waldbreitbach - Zeugen gesucht
Symbolbild
Friso Gentsch/dpa

Im Zeitraum von Sonntag, 27.07.2026, 12:00 Uhr, bis Montag, 28.07.2026, 05:45 Uhr warfen bislang unbekannte Täter mehrere Scheiben des Frühstücksraums des Parkhotels in Waldbreitbach ein.



Die Polizeiinspektion Straßenhaus bittet Zeugen, die im genannten Zeitraum verdächtige Personen im Bereich des Parkhotels beobachtet haben oder sonst sachdienliche Hinweise geben können, sich unter der Telefonnummer 02634/952-0 oder per E-Mail an pistrassenhaus@polizei.rlp.de zu melden.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Straßenhaus

Telefon: 02634/952-0
www.polizei.rlp.de/pd.neuwied


Original-Content von: Polizeidirektion Neuwied/Rhein, übermittelt durch news aktuell

 Rhein-Zeitung bei Google bevorzugen

Ressort und Schlagwörter

Top-News aus der Region

Jetzt abonnieren!
Der Abend-Newsletter für Rheinland-Pfalz

Abends bestens informiert: Die wichtigsten, regionalen Nachrichten vom Tage kommen am Abend – täglich zwischen 19 und 20 Uhr.

Newsletter abonnieren