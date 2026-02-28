Horhausen/WW
Sachbeschädigung am Busbahnhof Horhausen
Symbolbild
dpa

Horhausen/WW. (ots) - Am 28.02.2026 gegen 00:26 Uhr wurde der Polizei Straßenhaus eine brennende Mülltonne am Busbahnhof in Horhausen gemeldet.

Beim zeitgleichen Eintreffen von Polizei und Feuerwehr konnte eine Mülltonne festgestellt werden, die vollständig abbrannte. Durch einfache Mittel konnte das Feuer gelöscht werden. Eine weitere Mülltonne wurde ebenfalls angegangen. Dort entstand jedoch kein Schaden.
Durch einen Zeugen konnte der Hinweis auf eine Jugendgruppe ermittelt werden, die sich zuvor an der Örtlichkeit aufhielten.
Etwaige weitere Zeugen werden gebeten sich mit der Polizei in Straßenhaus unter der Telefonnummer 02634 9520 in Verbindung zu setzten.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Straßenhaus
Ellinger Straße 1
56587 Straßenhaus
Tel.. 02634 9520


Original-Content von: Polizeidirektion Neuwied/Rhein, übermittelt durch news aktuell

Ressort und Schlagwörter

Top-News aus der Region

Jetzt abonnieren!
Der Abend-Newsletter für Rheinland-Pfalz

Abends bestens informiert: Die wichtigsten, regionalen Nachrichten vom Tage kommen am Abend – täglich zwischen 19 und 20 Uhr.

Newsletter abonnieren