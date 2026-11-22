Dabei soll der PKW Audi mit deutlich überhöhter Geschwindigkeit, sowohl in den Ortslagen, wie auch außerhalb geführt worden sein, zudem kam es zu mehreren gefahrenträchtigen Überholmanövern. Der 44.-jährige Fahrzeugführer konnte im Rahmen der Fahndung an seiner Wohnanschrift angetroffen werden. Es erfolgte auf Weisung der Staatsanwaltschaft die Beschlagnahme seines Führerscheins.



Zeugen oder mögliche Geschädigte werden gebeten sich mit der Polizei in Straßenhaus in Verbindung zu setzen (Tel. 02634-9520 oder pistrassenhaus@polizei.rlp.de)



Rückfragen bitte an:



Polizeiinspektion Straßenhaus



Telefon: 02634/952-0

www.polizei.rlp.de/die-polizei/dienststellen/polizeipraesidium-koblen

z/unsere-dienststellen/polizeidirektion-neuwied





Original-Content von: Polizeidirektion Neuwied/Rhein, übermittelt durch news aktuell