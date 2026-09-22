Rott - Verkehrsunfallflucht am Schützenhaus

Ein bislang unbekannter Fahrzeugführer kollidierte beim Ausparken mit einem dort abgestellten und unbesetzten Ford Transit. Anschließend entfernte sich der Unfallverursacher, ohne seine Personalien zu hinterlassen.



Bei dem Fahrzeug soll es sich um einen dunklen Pkw gehandelt haben. Der Fahrer wurde als älterer Mann mit einem Dackel beschrieben.



Zeugen, die Hinweise zum Unfallgeschehen oder zum Unfallverursacher geben können, werden gebeten, sich bei der Polizeiinspektion Straßenhaus unter 02634/9520 oder per E-Mail an pistrassenhaus@polizei.rlp.de zu melden.



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Polizeiinspektion Straßenhaus



Telefon: 02634/952-0

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