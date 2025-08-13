Rollerfahrer unter dem Einfluss von Betäubungsmittel

Unkel, B 42 (ots) - Am Dienstag, den 12.08.2025, gegen 09:30, Uhr wurden im Rahmen einer Verkehrskontrolle bei einem 53jährigen Fahrzeugführer drogentypische Anzeichen festgestellt.

Ein freiwillig durchgeführter Drogenschnelltest reagierte positiv. Daraufhin wurde eine Blutprobe angeordnet und ein Ordnungswidrigkeitenverfahren eingeleitet. Der Fahrzeugschlüssel wurde sichergestellt und die Weiterfahrt untersagt.



