Ein freiwillig durchgeführter Drogenschnelltest reagierte positiv. Daraufhin wurde eine Blutprobe angeordnet und ein Ordnungswidrigkeitenverfahren eingeleitet. Der Fahrzeugschlüssel wurde sichergestellt und die Weiterfahrt untersagt.
Rollerfahrer unter dem Einfluss von Betäubungsmittel
