Rollerfahrer ohne Versicherungsschutz aber unter Alkohol- und Drogeneinfluss unterwegs.

Im Rahmen einer Verkehrskontrolle stellte eine Streife der Polizeiinspektion Betzdorf am Samstag, 12.09.2026, gegen 02:15 Uhr in der Oststraße einen 18-jährigen Fahrer eines Elektrokleinstfahrzeugs fest, der nicht regelkonform am Straßenverkehr teilnahm.





Zunächst stellten die Beamten fest, dass an dem Elektrokleinstfahrzeug kein gültiges Versicherungskennzeichen angebracht war. Darüber hinaus ergaben sich Anhaltspunkte dafür, dass der Heranwachsende unter dem Einfluss von Alkohol und Betäubungsmitteln stand.



Der 18-Jährige räumte gegenüber den eingesetzten Beamten den Konsum von Alkohol und Cannabis ein. Ein durchgeführter Atemalkoholtest ergab einen Wert von gut 1 Promille.



Dem 18-Jährigen wurde die Weiterfahrt untersagt. Zudem wurde ihm im Rahmen der Anzeigenaufnahme eine Blutprobe entnommen. Entsprechende Straf- bzw. Ordnungswidrigkeitenverfahren wurden eingeleitet.



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