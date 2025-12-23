Rollerdiebstahl

Im Zeitraum vom 21.12.2025, 20:00 Uhr bis 22.12.2025, 09:00 Uhr wurde in der Ortslage Straßenhaus in der Straße Hohlweg ein Roller entwendet.

Der Geschädigte hatte sein Fahrzeug im genannten Tatzeitraum vor seinem Anwesen abgestellt und am Morgen den Diebstahl bemerkt. Aktuell liegen bei der Polizei Straßenhaus keine Hinweise auf den oder die Täter vor.

Zeugen werden gebeten, mögliche Hinweise der Polizeiinspektion Straßenhaus unter Tel. 02634/9520 oder per E-Mail: pistrassenhaus@polizei.rlp.de. zu melden.



Polizeiinspektion Straßenhaus



Telefon: 02634/952-0

www.polizei.rlp.de/pd.neuwied





