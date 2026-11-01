Rengsdorf: Einbruch in Einfamilienhaus

In der Zeit vom Samstag den 31.10.2026 ca. 18:30 Uhr auf Sonntag den 01.11.2026 ca. 01:30 Uhr kam es in Rengsdorf in der Bürgermeister-Wink-Straße zu einem Einbruch in ein Einfamilienhaus.





Der oder die Täter gelangten auf einen Balkon des Anwesens. Hier hebelten sie eine dort befindliche Balkontüre auf. Das Anwesen wurde durchsucht, es wurde u.a. Schmuck entwendet.



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