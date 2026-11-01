Rengsdorf: Einbruch in Einfamilienhaus

Der oder die Täter gelangten auf einen Balkon des Anwesens. Hier hebelten sie eine dort befindliche Balkontüre auf. Das Anwesen wurde durchsucht, es wurde u.a. Schmuck entwendet.
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