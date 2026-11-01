Straßenhaus
Rengsdorf: Einbruch in Einfamilienhaus
Symbolbild

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dpa

In der Zeit vom Samstag den 31.10.2026 ca. 18:30 Uhr auf Sonntag den 01.11.2026 ca. 01:30 Uhr kam es in Rengsdorf in der Bürgermeister-Wink-Straße zu einem Einbruch in ein Einfamilienhaus.



Der oder die Täter gelangten auf einen Balkon des Anwesens. Hier hebelten sie eine dort befindliche Balkontüre auf. Das Anwesen wurde durchsucht, es wurde u.a. Schmuck entwendet.

Hinweise an die Polizeiinspektion in Straßenhaus, E-Mail.: pistrassenhaus@polizei.rlp.de, Tel.:02634-952110.

Rückfragen bitte an:

Polizeidirektion Neuwied/Rhein
Polizeiinspektion Straßenhaus
Telefon: 02634-9520


Original-Content von: Polizeidirektion Neuwied/Rhein, übermittelt durch news aktuell

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