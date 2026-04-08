Gebhardshain
Regenfallrohre an Westerwaldschule entwednet
Symbolbild
dpa

Im Zeitraum zwischen Freitag, 27.03. und Dienstag, 07.04.2026, entwendete eine bislang unbekannte Täterschaft kupferne Regenfallrohre vom Schulgebäude der Westerwaldschule an der Steinebacher Straße.

Gebhardshain (ots) -

Im Zeitraum zwischen Freitag, 27.03., und Dienstag, 07.04.2026, entwendete eine bislang unbekannte Täterschaft kupferne Regenfallrohre vom Schulgebäude der Westerwaldschule an der Steinebacher Straße. Hierdurch dürfte ein geschätzter Schaden von rund 1500 Euro entstanden sein.

Die Polizeiinspektion Betzdorf nimmt Hinweise unter der Rufnummer 02741 926-0 oder per E-Mail an pibetzdorf@polizei.rlp.de entgegen.

Rückfragen bitte an:

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Telefon: 02741 926-146
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