Regenfallrohre an Westerwaldschule entwednet

Gebhardshain (ots) -



Im Zeitraum zwischen Freitag, 27.03., und Dienstag, 07.04.2026, entwendete eine bislang unbekannte Täterschaft kupferne Regenfallrohre vom Schulgebäude der Westerwaldschule an der Steinebacher Straße. Hierdurch dürfte ein geschätzter Schaden von rund 1500 Euro entstanden sein.



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