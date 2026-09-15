Altenkirchen
rasante Fahrweise durch Motorradfahrer / Zeugenaufruf
Symbolbild
dpa

Am Montag, 14.09.2026, gegen 16:10 Uhr, konnte durch Beamte der Polizeiinspektion Altenkirchen festgestellt werden, wie eine elektrische Motocross-Maschine ohne angebrachtes Kennzeichen mit rasanten Fahrmanövern durch den Bürgermeister-Klöckner-Weg des Parc de Tarbes in Altenkirchen geführt wurde.

Zu diesem Zeitpunkt besuchten mehrere Familien mit Kindern die öffentliche Parkanlage. Das Fahrzeug konnte auf dem Dieperzbergweg einer Verkehrskontrolle unterzogen werden. Gegen den 16-jährigen Fahrer wurde ein strafrechtliches Ermittlungsverfahren eingeleitet. Die Polizei Altenkirchen bittet um Zeugenhinweise bezüglich des konkreten Fahrverhaltens des Jugendlichen bzw. möglicher Beeinträchtigungen von Fußgängern oder anderen Verkehrsteilnehmern.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Altenkirchen
Frank Feldhäuser, PHK
Telefon: 02681 946-0
pialtenkirchen@polizei.rlp.de


Original-Content von: Polizeidirektion Neuwied/Rhein, übermittelt durch news aktuell

 Rhein-Zeitung bei Google bevorzugen

Ressort und Schlagwörter

Top-News aus der Region

Jetzt abonnieren!
Der Abend-Newsletter für Rheinland-Pfalz

Abends bestens informiert: Die wichtigsten, regionalen Nachrichten vom Tage kommen am Abend – täglich zwischen 19 und 20 Uhr.

Newsletter abonnieren