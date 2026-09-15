rasante Fahrweise durch Motorradfahrer / Zeugenaufruf

Zu diesem Zeitpunkt besuchten mehrere Familien mit Kindern die öffentliche Parkanlage. Das Fahrzeug konnte auf dem Dieperzbergweg einer Verkehrskontrolle unterzogen werden. Gegen den 16-jährigen Fahrer wurde ein strafrechtliches Ermittlungsverfahren eingeleitet. Die Polizei Altenkirchen bittet um Zeugenhinweise bezüglich des konkreten Fahrverhaltens des Jugendlichen bzw. möglicher Beeinträchtigungen von Fußgängern oder anderen Verkehrsteilnehmern.
Rückfragen bitte an:
Polizeiinspektion Altenkirchen
Frank Feldhäuser, PHK
Telefon: 02681 946-0
pialtenkirchen@polizei.rlp.de
Original-Content von: Polizeidirektion Neuwied/Rhein, übermittelt durch news aktuell
Zu diesem Zeitpunkt besuchten mehrere Familien mit Kindern die öffentliche Parkanlage. Das Fahrzeug konnte auf dem Dieperzbergweg einer Verkehrskontrolle unterzogen werden. Gegen den 16-jährigen Fahrer wurde ein strafrechtliches Ermittlungsverfahren eingeleitet. Die Polizei Altenkirchen bittet um Zeugenhinweise bezüglich des konkreten Fahrverhaltens des Jugendlichen bzw. möglicher Beeinträchtigungen von Fußgängern oder anderen Verkehrsteilnehmern.