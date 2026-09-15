rasante Fahrweise durch Motorradfahrer / Zeugenaufruf

Am Montag, 14.09.2026, gegen 16:10 Uhr, konnte durch Beamte der Polizeiinspektion Altenkirchen festgestellt werden, wie eine elektrische Motocross-Maschine ohne angebrachtes Kennzeichen mit rasanten Fahrmanövern durch den Bürgermeister-Klöckner-Weg des Parc de Tarbes in Altenkirchen geführt wurde.

Zu diesem Zeitpunkt besuchten mehrere Familien mit Kindern die öffentliche Parkanlage. Das Fahrzeug konnte auf dem Dieperzbergweg einer Verkehrskontrolle unterzogen werden. Gegen den 16-jährigen Fahrer wurde ein strafrechtliches Ermittlungsverfahren eingeleitet. Die Polizei Altenkirchen bittet um Zeugenhinweise bezüglich des konkreten Fahrverhaltens des Jugendlichen bzw. möglicher Beeinträchtigungen von Fußgängern oder anderen Verkehrsteilnehmern.



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