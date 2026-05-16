Krunkel
Radmuttern an PKW gelöst
Symbolbild
Karl-Josef Hildenbrand/dpa

Im Zeitraum 12.05.15.05.2026 wurden an einem im Sonnenweg in Krunkel geparkten Fahrzeug VW Touran die Radmuttern am vorderen, linken Reifen gelöst.

Krunkel (ots) -

Im Zeitraum 12.05.-15.05.2026 wurden an einem im Sonnenweg in Krunkel geparkten Fahrzeug VW Touran die Radmuttern am vorderen, linken Reifen gelöst.
Die Polizeiinspektion Straßenhaus bittet Zeugen, die Angaben zur Sache machen können, um Kontaktaufnahme unter 02634/952-0 oder per Mail pistrassenhaus.wache@polizei.rlp.de

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