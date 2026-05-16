Radmuttern an PKW gelöst

Im Zeitraum 12.05.15.05.2026 wurden an einem im Sonnenweg in Krunkel geparkten Fahrzeug VW Touran die Radmuttern am vorderen, linken Reifen gelöst.

Krunkel (ots) -



Im Zeitraum 12.05.-15.05.2026 wurden an einem im Sonnenweg in Krunkel geparkten Fahrzeug VW Touran die Radmuttern am vorderen, linken Reifen gelöst.

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