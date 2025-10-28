Radarmessung

Dort ist die Höchstgeschwindigkeit auf 70 km/h beschränkt.
Insgesamt wurden trotz regennasser und laubverdreckter Fahrbahn 19 Verstöße festgestellt.
Die höchste gemessene Geschwindigkeit betrug 98 km/h.
Gerade bei den jetzigen Witterungsbedingungen ist Geschwindigkeit Unfallursache No. 1.
Die Polizei Linz wird weiter verstärkt auch Kontrollen in diesem Bereich durchführen.
