Radarmessung

L 254, Gemarkung Dattenberg (ots) - Am gestrigen Tag, von 07:00 Uhr bis 12:00 Uhr führte die Polizei eine Geschwindigkeitsmessung auf der L 254, Kreuzung "Wegestock" durch.



Dort ist die Höchstgeschwindigkeit auf 70 km/h beschränkt.

Insgesamt wurden trotz regennasser und laubverdreckter Fahrbahn 19 Verstöße festgestellt.

Die höchste gemessene Geschwindigkeit betrug 98 km/h.



Gerade bei den jetzigen Witterungsbedingungen ist Geschwindigkeit Unfallursache No. 1.

Die Polizei Linz wird weiter verstärkt auch Kontrollen in diesem Bereich durchführen.



