Radarmessung

L 254, Gemarkung Dattenberg (ots) - Am gestrigen Tag, von 07:00 Uhr bis 12:00 Uhr führte die Polizei eine Geschwindigkeitsmessung auf der L 254, Kreuzung "Wegestock" durch.


Dort ist die Höchstgeschwindigkeit auf 70 km/h beschränkt.
Insgesamt wurden trotz regennasser und laubverdreckter Fahrbahn 19 Verstöße festgestellt.
Die höchste gemessene Geschwindigkeit betrug 98 km/h.

Gerade bei den jetzigen Witterungsbedingungen ist Geschwindigkeit Unfallursache No. 1.
Die Polizei Linz wird weiter verstärkt auch Kontrollen in diesem Bereich durchführen.

