Pressenachtragsmeldung zu: Schwerer Verkehrsunfall mit eingeklemmter Person bei Malberg.



Nach bisherigem Ermittlungsstand kollidierten zwei Pkw im Scheitelpunkt einer Kurve. Durch die Wucht des Aufpralls wurde ein Fahrzeug von der Fahrbahn abgewiesen und kam im Straßengraben zum Stehen. Der zweite Pkw verblieb auf der Fahrbahn.

Der 34-jährige Fahrzeugführer aus der Verbandsgemeinde Hachenburg wurde durch den Aufprall schwer verletzt und verlor zeitweise das Bewusstsein. Er musste durch die Freiwilligen Feuerwehren Steinebach und Malberg aus seinem Fahrzeug befreit werden. Die 68-jährige Unfallgegnerin aus dem Landkreis Schwäbisch-Hall konnte sich selbstständig aus ihrem Pkw befreien; sie erlitt leichte Verletzungen. Beide Beteiligten wurden durch den Rettungsdienst zur weiteren Behandlung in umliegende Krankenhäuser verbracht. Aussagen zur Unfallursache können noch nicht getroffen werden; dies ist Gegenstand weitere Ermittlungen.

Die nicht mehr fahrbereiten und total beschädigten Fahrzeuge mussten durch ein Abschleppunternehmen geborgen werden. Für die Dauer der Unfallaufnahme sowie die Bergungsarbeiten war die L 281 bis etwa 21:30 Uhr voll gesperrt. Der entstandene Sachschaden wird auf rund 60.000 Euro geschätzt.



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