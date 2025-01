Pressenachtragsmeldung - Tödlicher Verkehrsunfall auf der B256 in Mammelzen

Ein 44-jähriger Fahrer eines Ford befuhr die B256 aus Eichelhardt kommend in Fahrtrichtung Reuffelbach. Hinter dem Ford befuhr ein 18-jähriger Fahrer eines Seat die B256. Der 18-jährige Fahrzeugführer begann den Ford auf gerader Strecke zu überholen. Zeitgleich bog eine 81-jährige Fahrerin eines VW aus einem Wirtschaftsweg nach rechts auf die B256 in Fahrtrichtung Eichelhardt ab. Es kam zum Frontalzusammenstoß zwischen dem VW und dem Seat. Durch den Aufprall wurde der Seat abgewiesen, kollidierte mit dem in gleicher Höhe fahrenden Ford, sodass beide Fahrzeuge in das angrenzende Feld geschleudert wurden.

Die 19-jährige Beifahrerin des Seat wurde mit einem Rettungshubschrauber in ein Krankenhaus geflogen. Dort erlag sie ihren schweren Verletzungen. Der 18-jährige Fahrzeugführer wurde schwerverletzt in ein Krankenhaus verbracht. Die 81-jährige Fahrerin des VW und der 44-jährige Fahrer des Ford erlitten leichte Verletzungen.

An den beteiligten Fahrzeugen entstanden ganz erhebliche Sachschäden.

Neben der Polizei war der Rettungsdienst, die Freiwilligen Feuerwehren Altenkirchen und Kroppach, die Straßenmeisterei Altenkirchen, ein Abschleppdienst und ein Verkehrsunfallaufnahme-Team der Verkehrsdirektion Koblenz im Einsatz.

Für die Unfallaufnahme war die B256 zwischen Reuffelbach und Eichelhardt bis ca. 19:00 Uhr vollgesperrt.



