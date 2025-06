Pressenachmeldung zu Eintrag Nr. 5669997 Verkehrsunfall Steineroth

Am Samstag, den 14.06.2025 befuhren gegen 17:55 Uhr ein 17-jähriger Motorradfahrer und ein 16-jähriger Motorradfahrer (jeweils aus der VG Betzdorf-Gebhardshain) in dieser Reihenfolge die L 288 aus Hachenburg kommend in Fahrtrichtung Steineroth.