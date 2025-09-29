Pressemitteilung der Polizeiinspektion Neuwied

Hierbei wurden nach jetzigem Ermittlungsstand mehrere Liter Altöl auf der Grünfläche entsorgt.
Es wurde ein Ermittlungsverfahren eingeleitet.
Zeugen die Hinweise zur Sache machen können, werden gebeten sich bei der Polizeiinspektion Neuwied unter der 02631/8780 oder unter pineuwied@polizei.rlp.de zu melden.
