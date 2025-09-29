Pressemitteilung der Polizeiinspektion Neuwied

Illegale Entsorgung von Altöl Im Zeitraum vom 26.09 - 29.09.2025 kam es auf einer Grünfläche zwischen dem an der Grundschule Niederbieber angrenzenden Parkplatz und der Wied zu einer illegalen Entsorgung von Altöl.

Hierbei wurden nach jetzigem Ermittlungsstand mehrere Liter Altöl auf der Grünfläche entsorgt.

Es wurde ein Ermittlungsverfahren eingeleitet.

Zeugen die Hinweise zur Sache machen können, werden gebeten sich bei der Polizeiinspektion Neuwied unter der 02631/8780 oder unter pineuwied@polizei.rlp.de zu melden.



