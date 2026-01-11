Pressemeldung der Polizei Neuwied

An dem Roller war kein Versicherungskennzeichen angebracht. Bei der Kontrolle wurde festgestellt, dass der Roller nicht versichert ist. Außerdem stand der 36jährige Neuwieder unter Alkoholeinfluss, sodass ihm eine Blutprobe entnommen wurde.



Neuwied – Verkehrsunfall unter dem Einfluss berauschender Mittel



Am 10.01.2026 gegen 02.10 Uhr beabsichtigte eine Streife der Polizei Neuwied einen Pkw in der Straße „Auf Sternsholl“ zu kontrollieren. Hierzu gaben die Beamten Anhaltesignale. Als der Fahrzeugführer daraufhin anhielt kam er dabei von der Fahrbahn ab und überrollte eine Hecke. Bei der anschließenden Kontrolle wurde der Grund dafür festgestellt: Der 33jährige Fahrer stand erheblich unter Alkoholeinfluss. Ihm wurde eine Blutprobe entnommen, sein Führerschein konnte jedoch nicht sichergestellt werden – der Mann hat keinen. Er muss sich nun mehreren Strafverfahren stellen.



