Pressemeldung der Polizei Neuwied für das Wochenende 17.-19.01.2025

Ein durchgeführter Test verlief positiv auf THC, sodass dem Mann eine Blutprobe entnommen wurde. Er räumte ein Marihuana konsumiert zu haben.



Neuwied ST Block - Widerstand gegen Volltreckungsbeamte und tätlicher Angriff im Rahmen einer Ruhestörung



Am Freitag, 17.01.2025, meldete eine Zeugin gegen 21.30 Uhr eine Ruhestörung in einem Mehrfamilienhaus in Neuwied ST Block. Demnach werde überlaute Musik abgespielt, außerdem schreie man herum. Durch die eingesetzten Beamten wurde der Zustand wie beschrieben vorgefunden. Im Zuge der Ansprache des verantwortlichen und hinreichend polizeibekannten Pärchens griff die 25jährige Beschuldigte plötzlich die Beamten an. Daraufhin mischte der 37jährige Mann sich ein und wehrte sich ebenfalls nach Kräften gegen die polizeilichen Maßnahmen. Letztlich konnten beide Personen dem Polizeigewahrsam zugeführt werden, wo ihnen aufgrund des Einflusses von Betäubungsmitteln und Alkohol eine Blutprobe entnommen wurde. Eine Beamtin wurde bei den Widerstandshandlungen leicht verletzt. Die beiden Personen müssen sich nun mehreren Strafverfahren stellen.



Neuwied ST Heimbach-Weis - Verkehrsunfall durch Lkw, Reifen geplatzt



Am Samstagmorgen, 18.01.2025, kollidierte ein Lkw mit Anhänger auf der B42 in Fahrtrichtung Bendorf gegen 04.50 Uhr mit der Schutzplanke. Dabei platzen alle drei Reifen auf der rechten Seite des Anhängers. Ein nachfolgendes Fahrzeug des Winterdienstes überfuhr, die Reifenteile, hierbei entstand jedoch glücklicherweise kein Schaden. Der Lkw konnte die B42 an der Anschlussstelle Engers verlassen. Dort wurde der Lkw umgeladen, hierbei musste die Engersgaustraße bis ca 06.00 Uhr halbseitig gesperrt werden.



Leutesdorf - Missbrauch einer Brandmeldeanlage



Am frühen Morgen des 18.01.2025 wurde die Feuerwehr Leutesdorf zur Jugendherberge in Leutesdorf alarmiert. Hier hatte die Brandmeldeanlage ausgelöst. Vor Ort wurde festgestellt, dass unbekannte Täter einen Brandmelder eingeschlagen hatten obwohl objektiv kein Brand o.ä. vorlag. Zeugen werden gebeten sich bei der Polizei Neuwied unter 02631-8780 oder unter pineuwied@polizei.rlp.de. zu melden.



Neuwied - Verkehrskontrolle mit einem Pkw mit erloschener Betriebserlaubnis



Am Samstag, 18.01.2025, kontrollierte eine Streife der PI Neuwied gegen 10.00 Uhr einen BMW in der Marktstraße in Neuwied. Hierbei wurde festgestellt, dass an dem Pkw neben dem Fahrwerk auch die Abgasanlage verändert wurden. Dadurch war das Fahrzeug erheblich lauter als zulässig. Aufgrund der Veränderungen an dem Pkw erlosch die Betriebserlaubnis, sodass dem 26jährigen Mann aus Andernach die Weiterfahrt untersagt wurde. Ihn erwartet nun neben dem Gang zur Zulassungsstelle und dem TÜV ein Bußgeld.



Neuwied ST Engers - Körperverletzung und Bedrohung, Randalierer landet im Polizeigewahrsam



Am Samstag, 18.01.2025, wurde der PI Neuwied zunächst gegen 09.00 Uhr eine körperliche Auseinandersetzung in Neuwied ST Engers im Schützengrund gemeldet. Demnach sei ein blutüberströmter Mann aus einer städtischen Unterkunft für Wohnsitzlose weggelaufen. Vor Ort stellten die Beamten fest, dass dieser Mann, ein 33jährigen polizeibekannte Neuwieder, nach einem Gespräch mit einem 59jährigen Mann plötzlich ausgerastet war und den anderen Mann geschlagen hatte. Dabei verletzte der Beschuldigte sich. Er verweigerte jedoch eine ärztliche Behandlung und beruhigte sich zunächst. Sein Kontrahent wurde zur weiteren Untersuchung ins Krankenhaus verbracht. Gegen 12.45 Uhr meldete sich sodann ein weiterer Bewohner der Unterkunft und teilte mit, dass er durch den zuvor Beschuldigten bedroht worden sei. Dieses Mal ließ der 33jährige sich jedoch nicht beruhigen, außerdem hatte der Mann sein komplettes Zimmer zerlegt und die ihm zur Verfügung gestellte Waschmaschine aus dem Fenster geworfen. Im Zuge der weiteren Maßnahmen leistete der Beschuldigte dann Widerstand gegen die eingesetzten Beamten und deren Maßnahmen, sodass er zunächst der ärztlichen Behandlung zugeführt und anschließend eine Blutprobe entnommen werden musste. Auch dagegen leistete der Mann Widerstand. Er wurde dem Polizeigewahrsam zugeführt. Die eingesetzten Beamten wurden nicht verletzt. Den Beschuldigten erwarten nun mehrere Strafverfahren.



Neuwied - Körperverletzung und Verstoß gegen das Waffengesetz



Am Samstag, 18.01.2025, wurde der PI Neuwied gegen 13.00 Uhr eine körperliche Auseinandersetzung an der Eishalle in Neuwied gemeldet. Vor Ort wurde festgestellt, dass ein 15jähriger Jugendlicher aus Bendorf sich mit einem 16jährigen Koblenzer zu einer Aussprache im Skater-Park getroffen hatte. Hierbei schlug der 15jährige schließlich zu und drohte dem Geschädigten mit dem Einsatz eines mitgeführten Schlagstocks. Der Schlagstock wurde sichergestellt, außerdem wurde bei dem Beschuldigten ein verbotenes Messer aufgefunden. Gegen ihn wurden zwei Strafverfahren eingeleitet.



Neuwied ST Engers - Diebstahl von Kupferrohren und Elektrokabeln



Am Samstag, 18.01.2025, meldete ein 82jähriger Mann der PI Neuwied gegen 12.30 Uhr einen Diebstahl von Kupferrohren und Elektrokabeln von einem Firmengelände in Engers. Der Täter sei mit einem Fahrrad davongefahren. Im Zuge der Fahndung konnte ein 41jähriger Neuwieder auf einem Feldweg angetroffen werden. Das mitgeführte Fahrrad war lasteselmäßig vollständig mit dem Diebesgut beladen. Die Gegenstände wurden sichergestellt.



Neuwied ST Heimbach-Weis - Sachbeschädigung an geparktem Pkw



Am Samstag, 18.01.2025, meldete eine Zeugin der PI Neuwied gegen 19.30 Uhr eine Beschädigung ihres geparkten Pkw in der Waldstraße in Heimbach-Weis. Zuvor hatte die Geschädigte lautes Geschrei auf der Straße gehört. An dem beschädigten Fahrzeug wurden DNA Spuren gesichert. Zeugen des Vorfalls werden gebeten, sich bei der Polizei Neuwied unter 02631-8780 oder unter pineuwied@polizei.rlp.de zu melden.



Neuwied ST Engers - Trunkenheitsfahrt mit 1,55 Promille



In der Nacht von Samstag, 18.01.2025, auf Sonntag, 19.01.2025, kontrollierte eine Streife der PI Neuwied gegen 02.10 Uhr einen Pkw in Engers in der Bendorfer Straße. Das Fahrzeug war zuvor durch u.a. durch vereiste Scheiben aufgefallen. Der Fahrzeugführer, ein 49jähriger Engerser, wollte sich der Kontrolle fußläufig entziehen, konnte jedoch gestellt werden. Ein Alko-Test ergab einen Promillewert von 1,55 Promille, sodass dem Mann eine Blutprobe entnommen wurde. Sein Führerschein wurde beschlagnahmt.



