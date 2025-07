Pressemeldung der PI Neuwied für das Wochenende 18.07. - 20.07.2025

Täterhinweise liegen nicht vor. Zeugen der Tat werden gebeten, sich mit der PI Neuwied unter der 02631-8780 oder unter pineuwied@polizei.rlp.de in Verbindung zu setzen.



Neuwied Industriegebiet - Verkehrsunfall mit Personenschaden



Am Freitag, 18.07.2025, kam es im Industriegebiet gegen 11.00 Uhr zu einem Verkehrsunfall zwischen einem E-Scooter-Fahrer und einem Transporter mit Anhänger. Dabei kam der E-Scooter-Fahrer zu Fall und verletzte sich leicht. Der Unfall ereignete sich an der Einmündung der Danziger Straße in die Stettiner Straße. Zeugen des Unfalls werden gebeten, sich bei der PI Neuwied unter der 02631-8780 oder unter pineuwied@polizei.rlp.de zu melden.



Neuwied ST Heimbach-Weis ¬- E-Scooter-Fahrer unter Drogeneinfluss festgestellt



Ebenfalls am Freitag, 18.07.2025, kontrollierte eine Streife der PI Neuwied im Hilgenpfad in Heimbach-Weis gegen 11.30 Uhr einen E-Scooter-Fahrer. Dabei wurde festgestellt, dass der amtsbekannte 26jährige Neuwieder unter Drogeneinfluss stand. Er räumte letztlich den Konsum von Cannabis ein. Dem Betroffenen wurde eine Blutprobe entnommen.



Neuwied - Streitigkeiten enden im Gewahrsam



Am Samstag, 19.07.2025, wurden der PI Neuwied gegen 00.40 Uhr Streitigkeiten in der Kirchstraße gegenüber des Schlosses gemeldet. Die eingesetzten Beamten konnten den Grund des Streits nicht abschließend klären, ein Beteiligter der Streitigkeiten verhielt sich jedoch gegenüber den Beamten derart respektlos und die Maßnahme störend, dass er des Platzes verwiesen wurde. Diesem Platzverweis kam der 35 Jahre alte Mann nicht nach, sodass er zur Durchsetzung des Platzverweises in Gewahrsam genommen wurde. Im Zuge der Überprüfung der Personalien wurde festgestellt, dass gegen den Mann zwei Geldhaftbefehle vorlagen, die er sodann bezahlen musste.



Neuwied - Schreierei in der Fußgängerzone



Am Samstag, 19.07.2025, gegen 16.30 Uhr meldeten Passanten der Polizei Neuwied einen schreienden Mann in der Fußgängerzone von Neuwied. Der Mann brülle volksverhetzende Parolen und sei aggressiv. Die eingesetzten Beamten konnten einen erheblich alkoholisierten 21jährigen somalischen Staatsangehörigen antreffen. Dieser wurde letztlich zur Verhinderung weiterer Straftaten in Gewahrsam genommen. Der Mann wird sich nun einem Strafverfahren stellen müssen.



Neuwied - Versuchter Raub mit Täterfestnahme



In der Nacht von Samstag, 19.07.2025, auf Sonntag, 20.07.2025, kam es zu einem versuchten Raub auf einen Burgerladen in der Innenstadt von Neuwied. Ein Mann versuchte unter Vorhalt eines Messers, die Einnahmen des Ladens zu erlangen. Als die Angestellte nicht direkt entsprechend reagierte ließ der Täter ab und flüchtete zu Fuß. Er wurde wenig später durch einen Zeugen in der Stadt wiedererkannt. Durch die hinzugerufenen Beamten wurde der alkoholisierte 52jährige Neuwieder vorläufig festgenommen. Ihm wurde eine Blutprobe entnommen. Der Beschuldigte wird heute dem Haftrichter vorgeführt.



