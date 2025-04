Pressemeldung der PI Neuwied für das Wochenende 18.04. – 20.04.2025

Hierbei wurden bei über 50% der kontrollierten Fahrzeuge Gründe zur Beanstandung gefunden. Bei der einsatzbegleitenden Geschwindigkeitsüberwachung wurden mehrere Verstöße im Anzeigenbereich festgestellt. Ein Fahrzeugführer stand unter dem Einfluss von Amfetamin, sodass ihm eine Blutprobe entnommen werden musste. Der Beifahrer eines kontrollierten Fahrzeugführers ließ sich zu einer Beleidigung zum Nachteil eines Polizeibeamten hinreißen.



Neuwied ST Engers – Am Karfreitag, 18.04.2025, meldet ein aufmerksamer Spaziergänger hiesiger Dienststelle eine illegale Müllablagerung im Engerser Feld, konkret im Bereich Schimmelsberger Weg. Die eingesetzten Beamten konnten schließlich insgesamt elf Müllsäcke mit Bauschutt feststellen. Hinweise auf den Verursacher liegen aktuell nicht vor. Daher bittet die Polizei Neuwied um Hinweise auf den Verursacher dieser gemeinschädlichen Müllablagerung unter 02631-8780 oder unter pineuwied@polizei.rlp.de.



Neuwied ST Oberbieber – Am Samstag, 19.04.2025, kam es in Neuwied ST Oberbieber zu einem Verkehrsunfall mit Personenschaden. Der Unfallverursacher kam vermutlich aufgrund eines medizinischen Notfalles von seiner Fahrbahn ab und geriet in den Gegenverkehr. Hier kollidierte er mit einem entgegenkommenden Pkw und prallte schließlich gegen ein geparktes Fahrzeug. Insgesamt wurden vier Fahrzeug beschädigt. Die Fahrerin des entgegenkommenden Fahrzeugs wurde durch den Unfall leicht verletzt. Neben der Polizei Neuwied waren der Rettungsdienst und die Feuerwehr Oberbieber zwecks technischer Hilfeleistung im Einsatz. Es entstand Sachschaden von knapp 20000 Euro.



Neuwied – Am Samstag, 19.04.2025, wurde der PI Neuwied gegen 15.45 Uhr ein nur mit einer Unterhose bekleideter Mann gemeldet, der im Bereich des Sportplatzes Bimsstraße mit einem Fahrrad unterwegs sei und dort Jugendliche belästige. Unter anderem habe der Mann Äußerungen von sich gegeben die den Tatbestand der Volksverhetzung erfüllen dürften. Der Mann wurde im Rahmen der Fahndung angetroffen, wobei er sich erfolglos der Kontrolle zu entziehen versuchte. Bei der anschließenden Personenkontrolle bedrohte und beleidigte er die eingesetzten Beamten, sodass der amtsbekannte 48jährige Beschuldigte schließlich in Gewahrsam genommen werden sollte. Dagegen leistete der Mann erheblich Widerstand. Letztlich verbrachte er den Rest der Osternacht im Gewahrsam der PI Neuwied. Der Beschuldigte wird sich nun in mehreren Strafverfahren verantworten müssen.



