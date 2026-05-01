Friesenhagen
Presseerstmeldung zu Waldbrand, Gemarkung Friesenhagen
Symbolbild
Symbolbild
Fredrik von Erichsen/dpa

Derzeit läuft ein Großeinsatz der freiwilligen Feuerwehren aus mehreren Verbandsgemeinden im Kreis Altenkirchen im Bereich Friesenhagen.

Ein Waldbrand von ca. 2ha Ausmaß wird bekämpft. Im Einsatz befindet sich auch ein Hubschrauber der Polizei. Von Anfragen bitten wird abzusehen. Es wird nachberichtet.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Betzdorf
PHK Knautz
Telefon: 02741-9260


Original-Content von: Polizeidirektion Neuwied/Rhein, übermittelt durch news aktuell

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