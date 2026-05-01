Presseerstmeldung zu Waldbrand, Gemarkung Friesenhagen

Derzeit läuft ein Großeinsatz der freiwilligen Feuerwehren aus mehreren Verbandsgemeinden im Kreis Altenkirchen im Bereich Friesenhagen.

Ein Waldbrand von ca. 2ha Ausmaß wird bekämpft. Im Einsatz befindet sich auch ein Hubschrauber der Polizei. Von Anfragen bitten wird abzusehen. Es wird nachberichtet.



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Polizeiinspektion Betzdorf

PHK Knautz

Telefon: 02741-9260





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