Die Strecke ist für die Rettungsmaßnahmen und die polizeiliche Unfallaufnahme aktuell komplett gesperrt.
Zum genauen Unfallhergang kann aktuell noch keine Aussage getroffen werden. Pressevertreter werden gebeten von Nachfragen abzusehen.
Es wird nachberichtet.
Rückfragen bitte an:
Polizeiinspektion Linz/Rhein
Telefon: 02644-943-0
Original-Content von: Polizeidirektion Neuwied/Rhein, übermittelt durch news aktuell
Presseerstmeldung - Schwerer Verkehrsunfall
Die Strecke ist für die Rettungsmaßnahmen und die polizeiliche Unfallaufnahme aktuell komplett gesperrt.