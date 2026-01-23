Presseerstmeldung - Schwerer Verkehrsunfall

Erpel
Auf der L 253 zwischen Linz Kretzhaus und Bad Honnef Rottbitze kam es soeben zu einem schweren Verkehrsunfall.

Die Strecke ist für die Rettungsmaßnahmen und die polizeiliche Unfallaufnahme aktuell komplett gesperrt.
Zum genauen Unfallhergang kann aktuell noch keine Aussage getroffen werden. Pressevertreter werden gebeten von Nachfragen abzusehen.
Es wird nachberichtet.

Polizeiinspektion Linz/Rhein

Telefon: 02644-943-0


