Polizei und Rettungskräfte befinden sich aktuell im Einsatz.
Die L254 ist zwischen Girgenrath und Hesseln für mehrere Stunden vollständig gesperrt.
Es wird nachberichtet.
Presseerstmeldung - Schwerer Verkehrsunfall