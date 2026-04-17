Presseerstmeldung – schwerer Verkehrsunfall auf der B42

Hammerstein, B 42 (ots) - Aktuell ereignete sich ein schwerer Verkehrsunfall auf der B 42 in Höhe der Ortschaft Hammerstein.

Die Fahrbahn ist für die Dauer der Unfallaufnahme bis auf weiteres gesperrt. Wir bitten zunächst von weiteren Anfragen abzusehen. Es wird umgehend nachberichtet.



Rückfragen bitte an:



Polizei Linz/Rhein



Telefon: 02644-943-0





Original-Content von: Polizeidirektion Neuwied/Rhein, übermittelt durch news aktuell