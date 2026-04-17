Die Fahrbahn ist für die Dauer der Unfallaufnahme bis auf weiteres gesperrt. Wir bitten zunächst von weiteren Anfragen abzusehen. Es wird umgehend nachberichtet.
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Polizei Linz/Rhein
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Presseerstmeldung – schwerer Verkehrsunfall auf der B42
Die Fahrbahn ist für die Dauer der Unfallaufnahme bis auf weiteres gesperrt. Wir bitten zunächst von weiteren Anfragen abzusehen. Es wird umgehend nachberichtet.