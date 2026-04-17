Polizeidirektion Neuwied
Presseerstmeldung – schwerer Verkehrsunfall auf der B42
Symbolbild
Das Blaulicht an einem Polizeiauto leuchtet.
Patrick Pleul/dpa

Hammerstein, B 42 (ots) - Aktuell ereignete sich ein schwerer Verkehrsunfall auf der B 42 in Höhe der Ortschaft Hammerstein.

Die Fahrbahn ist für die Dauer der Unfallaufnahme bis auf weiteres gesperrt. Wir bitten zunächst von weiteren Anfragen abzusehen. Es wird umgehend nachberichtet.

Rückfragen bitte an:

Polizei Linz/Rhein

Telefon: 02644-943-0


Original-Content von: Polizeidirektion Neuwied/Rhein, übermittelt durch news aktuell

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