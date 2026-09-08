Presseerstinformation / Arbeitsunfall in Puderbach Lkw gerät gegen Stromleitung

Während der Anlieferung von Material auf einer Baustelle in der Ortslage Puderbach geriet die Ladefläche eines Lkw gegen eine Stromleitung.

Hierdurch wurde die Leitung beschädigt. Im Bereich der Wiesenstraße kann es daher zeitweise zur Beeinträchtigungen der Stromversorgung kommen. An der Behebung des Schadens wird bereits gearbeitet. Personen kamen nicht zu Schaden.



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