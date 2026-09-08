Straßenhaus
Presseerstinformation / Arbeitsunfall in Puderbach Lkw gerät gegen Stromleitung
Symbolbild
Friso Gentsch/dpa

Während der Anlieferung von Material auf einer Baustelle in der Ortslage Puderbach geriet die Ladefläche eines Lkw gegen eine Stromleitung.

Hierdurch wurde die Leitung beschädigt. Im Bereich der Wiesenstraße kann es daher zeitweise zur Beeinträchtigungen der Stromversorgung kommen. An der Behebung des Schadens wird bereits gearbeitet. Personen kamen nicht zu Schaden.

Rückfragen bitte an:

Polizeidirektion Neuwied/Rhein
Polizeiinspektion Straßenhaus
Telefon: 02634 - 9520


Original-Content von: Polizeidirektion Neuwied/Rhein, übermittelt durch news aktuell

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