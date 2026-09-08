Hierdurch wurde die Leitung beschädigt. Im Bereich der Wiesenstraße kann es daher zeitweise zur Beeinträchtigungen der Stromversorgung kommen. An der Behebung des Schadens wird bereits gearbeitet. Personen kamen nicht zu Schaden.
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Presseerstinformation / Arbeitsunfall in Puderbach Lkw gerät gegen Stromleitung
Hierdurch wurde die Leitung beschädigt. Im Bereich der Wiesenstraße kann es daher zeitweise zur Beeinträchtigungen der Stromversorgung kommen. An der Behebung des Schadens wird bereits gearbeitet. Personen kamen nicht zu Schaden.