Presseberichte der PI Straßenhaus vom 06.01.2025

Sachbeschädigung an Kraftfahrzeug Am 06.01.2025 bemerkte der Fahrzeughalter eine Beschädigung an seinem Fahrzeug Mercedes-Benz, V-Klasse.

Demnach wurde die Fahrerseite durch unbekannte Täter mit einem bislang unbekannten Gegenstand mutwillig zerkratzt.



Zeugen werden gebeten, mögliche Hinweise, insbesondere zu verdächtigen Personen und Fahrzeugen, der Polizeiinspektion Straßenhaus unter Tel. 02634/9520 oder per E-Mail: pistrassenhaus@polizei.rlp.de. zu melden.



Kennzeichendiebstahl



Rüscheid - Im Zeitraum vom 30.12.2024 bis zum 06.01.2025 wurden die amtlichen Kennzeichen AK-AH387 eines Mazda MX5 durch bislang unbekannte Täter entwendet. Das Fahrzeug parkte zur Tatzeit in der Gartenstraße in Rüscheid.



Zeugen werden gebeten, mögliche Hinweise, insbesondere zu verdächtigen Personen und Fahrzeugen, der Polizeiinspektion Straßenhaus unter Tel. 02634/9520 oder per E-Mail: pistrassenhaus@polizei.rlp.de. zu melden.



