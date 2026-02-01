Pressebericht der Polizeiinspektion Neuwied vom Wochenende 30.01. - 01.02.2026

Auf der B42 bei Leutesdorf bzw. der L258 zwischen Torney und Anhausen kreuzten die Tiere jeweils die Fahrbahnen. Die Fahrzeugführer konnten einen Zusammenstoß nicht verhindern. In allen Fällen wurden die Fahrzeuge erheblich beschädigt. In diesem Zusammenhang warnt die Polizei nochmals vor den Gefahren durch Wildwechsel in der Dämmerungs- und Nachtzeit insbesondere auf Landstraßen durch Waldgebiete. Nach einem Zusammenstoß ist die Unfallstelle abzusichern und die Polizei bzw. der zuständige Jagdpächter zu informieren.



In der Nacht von Samstag auf Sonntag wurde der Polizei Neuwied eine männliche Person in augenscheinlich hilfloser Lage in der Nähe des Bahnhofs Neuwied gemeldet. Der Mann läge in unnatürlicher Körperhaltung und ohne Regung auf dem Gehweg. Durch die Beamten konnte der Mann aufgeweckt werden. Es wurde ein deutlicher Alkoholgeruch festgestellt werden, ein durchgeführter Test zeigte einen Wert oberhalb der zwei Promille. Da der 50-jährige sich darüber hinaus in guter Verfassung befand, wurde er durch die Beamten nach Hause begleitet.



Am Morgen des 01.02.2026 wurde ein 59-jähriger Fahrzeugführer, welcher mit seinem PKW die Berggärtenstraße in Neuwied befuhr, einer allgemeinen Verkehrskontrolle unterzogen. Bereits beim Herantreten an das Fahrzeug konnte durch die Beamten deutlicher Alkoholgeruch festgestellt werden. Während der Verkehrskontrolle erhärtete sich der Verdacht, dass der Fahrzeugführer alkoholische Getränke konsumiert hatte. Ein freiwillig durchgeführter Atemalkoholtest ergab schließlich einen Wert von 2,40 Promille. Gegen den Fahrzeugführer wurde ein Strafverfahren wegen Trunkenheit im Verkehr eingeleitet, der Führerschein wurde sichergestellt.



