Pressebericht der Polizeiinspektion Neuwied für den Zeitraum, Freitag, 29.05.2026, 06:00 Uhr bis Sonntag, 31.05.2026, 09:00 Uhr

In vier Fällen entfernte sich die jeweiligen Unfallverursacher unerlaubt von der Unfallstelle. In einem Fall konnte der Verursacher bereits ermittelt werden. Gesucht wird noch der Verursacher eines Verkehrsunfalls in der Straße "Am Lokschuppen" in Neuwied Engers. Hier wurde am Samstag, 30.05.2026, im Zeitraum zwischen 19:00 Uhr und 19:35 Uhr ein geparkt abgestellter VW Touran beschädigt. Der bislang noch unbekannte Unfallverursacher fuhr vermutlich beim Ein-/Ausparken einer Parklücke gegen die Fahrzeugfront des VW. Zeugen des Vorfalls, die Hinweise auf den Unfallverursacher geben können, werden gebeten sich mit der Polizeiinspektion Neuwied unter Telefon: 02631-8780 oder email: pineuwied@polizei.rlp.de in Verbindung zu setzen.



Vier Personen zogen sich als Folge von Verkehrsunfällen leichte Verletzungen zu.

So kam es am Freitag, 29.05.2026, 13:55 Uhr, zu einem Verkehrsunfall auf der Hauptstraße in Neuwied Heimbach-Weis. Eine 61jähriger Mann aus dem Brohltal wollte mit seinem PKW, Marke Audi, Typ Q2 in Höhe der Einmündung zur Margarethenstraße rangieren, um in die Margarethenstraße abzubiegen. Der Autofahrer übersah dabei jedoch eine 82jährige Frau aus Heimbach-Weis, die hinter dem Fahrzeug die Straße überquerte. Es kam zum Zusammenstoß zwischen der Fußgängerin und dem PKW, wodurch die Frau zu Sturz kam und sich leichte Verletzungen zuzog.

Kurze Zeit später kam es am Freitag, 29.05.2026, 14:33 Uhr, in der Straße "Sohler Weg" zu einem weiteren Verkehrsunfall, bei der eine Person verletzt wurde. Ein 48 Jahre alter Mann aus Neuwied wollte mit seinem PKW vom Parkplatz einer Bäckerei auf die Straße "Sohler Weg" auffahren. Dabei missachtete der Mann die Vorfahrt eines 74 Jahre alten Mannes aus Leutesdorf, der mit seinem PKW in Richtung Blücherstraße unterwegs war. Es kam zum Zusammenstoß der beiden Fahrzeuge. Die Kollision war so heftig, dass beide Fahrzeuge nicht mehr fahrbereit waren. Durch die ausgelösten Airbags zog sich der 74jährige leichte Verletzungen an den Armen zu. Den Sachschaden der beiden Fahrzeuge schätzt die Polizei auf 18.000EUR.



Ebenfalls wegen Missachtung der Vorfahrt kam es am Samstag, 30.05.2026, 11:17 Uhr, in Neuwied-Engers an der Kreuzung Am Wasserturm / Orffstraße zu einem Verkehrsunfall. Eine 41 Jahre alte Frau aus dem Kreis Neuwied missachtete dabei mit ihrem PKW, Honda, Typ HRV, die Vorfahrt einer 65jährigen Frau aus Neuwied, die mit ihrem PKW, Ford Focus bevorrechtigter Weise von der Orffstraße in die Straße "Am Wasserturm" abbiegen wollte. Durch die Kollision der beiden Fahrzeuge wurden die Airbags am Fahrzeug der Unfallverursacherin ausgelöst. Ein zwei Jahre altes Kind, dass im Fond des PKW saß, wurde dadurch leicht verletzt und vorsorglich in ein Krankenhaus in Neuwied verlegt.



Eine 60jährige Frau aus Neuwied befuhr am Samstag, 30.05.2026, 14:50 Uhr, mit ihrem Fahrrad die Straße "Im Langendorfer Feld vom Rhein kommend in Richtung Hafenstraße. Beim Vorbeifahren an einem ordnungsgemäß geparkt stehenden PKW kollidierte die Frau vermutlich aus Unachtsamkeit mit dem Heck des Fahrzeugs. Dadurch entstand Schaden an dem PKW, die Radfahrerin zog sich leichte Verletzungen am Arm zu.



Gleich drei Fahrer gingen den Beamten der Polizeiinspektion Neuwied bei Verkehrskontrollen ins Netz. So wurde am Freitag, 29.05.2026, 10:48 Uhr, in der Johannisstraße in Neuwied-Engers ein 43 Jahre alter Mann auf einem E-Scooter kontrolliert. Da sich bei dem Fahrzeugführer Hinweise auf einen kurz zurückliegenden Betäubungsmittelkonsum ergaben, wurde die Weiterfahrt untersagt und dem Mann eine Blutprobe entnommen.



Ein, den Beamten bereits bekannter, 38jähriger Mann aus Neuwied fuhr am Samstag, 30.05.2026, 12:10 Uhr mit einem PKW durch die Peter-Siemeister-Straße. Da bekannt war, dass der Mann über keine gültige Fahrerlaubnis verfügt, wurde der PKW umgehend gestoppt und die Fahrt beendet. Erschwerend für den Fahrzeugführer kam dann hinzu, dass dieser ebenfalls unter dem Einfluss von Betäubungsmitteln das Fahrzeug zum wiederholten Male geführt hatte, was eine Sicherstellung des Fahrzeugs zur Verhinderung weiterer Fahrten nach sich zog. Damit aber nicht genug, lag gegen den Mann obendrein noch ein Haftbefehl der Staatsanwaltschaft Koblenz vor, so dass der Mann nach der Entnahme einer Blutprobe in die Justizvollzugsanstalt verbracht wurde.



Durch sein verdächtiges Verhalten zog am Samstag, 30.05.2026, 14:15 Uhr ein 29jähriger Mann aus Neuwied in der Bimsstraße die Aufmerksamkeit der Polizei auf sich. Beim Erblicken des Streifenwagens stoppte der Mann abrupt seine Fahrt und kniete sich vor seinen E-Scooter, um das angebrachte Versicherungskennzeichen zu verdecken. Den aufmerksamen Beamten war aber bereits nicht entgangen, dass das angebrachte Versicherungskennzeichen nicht mehr gültig war. Im Rahmen der Verkehrskontrolle wurde dann eine Alkohol- und Betäubungsmitteleinwirkung bei dem verantwortlichen Fahrzeugführer festgestellt, weshalb auch ihm eine Blutprobe entnommen wurde. Der E-Scooter wurde sichergestellt, um weitere Fahrten zu verhindern.



Zu einem Vollbrand eines PKW kam es am frühen Freitagmorgen, 29.06.2026, 06:04 Uhr, auf den Parkflächen unter der Rheinbrücke in der Neuwieder Innenstadt. Ein dort geparkt abgestellter PKW der Marke Volvo wurde durch ein Feuer im Bereich der Frontpartie beschädigt und wird als Folge des Brandes als wirtschaftlicher Totalschaden geführt werden müssen. Den Zeitwert des PKW schätzt die Polizei auf 80.000EUR.



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